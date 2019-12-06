Ryanair скасує низку рейсів з Києва до ЄС: озвучені терміни

Ірландська авіакомпанія Ryanair скасує рейси з Києва до Стокгольма (Швеція) і до Нюрнберга (Німеччина).

Таке рішення викликане затримками поставок літаків Boeing 737 MAX, повідомляє Avianews.

Фото: biz.liga.net

"Затримки з поставками літаків Boeing 737 Max привели до того, що лоукост знову переглянув свої плани з розширення флоту і розраховує отримати тепер тільки 10 літаків в літньому розкладі-2020 замість 20", — йдеться у зверненні.

Зазначається, що авіакомпанія припинить виконувати регулярні рейси за обома напрямками 27 березня 2020 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припинить польоти з Києва до Кракова і з Києва до Бангкока.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!