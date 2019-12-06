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6 грудня • оновлено в 16:57
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Ryanair скасує низку рейсів з Києва до ЄС: озвучені терміни

1.2т
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Ірландська авіакомпанія Ryanair скасує рейси з Києва до Стокгольма (Швеція) і до Нюрнберга (Німеччина).

Таке рішення викликане затримками поставок літаків Boeing 737 MAX, повідомляє Avianews.

Ryanair скасує низку рейсів з Києва до ЄС: озвучені терміни

Фото: biz.liga.net

"Затримки з поставками літаків Boeing 737 Max привели до того, що лоукост знову переглянув свої плани з розширення флоту і розраховує отримати тепер тільки 10 літаків в літньому розкладі-2020 замість 20", — йдеться у зверненні.

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Зазначається, що авіакомпанія припинить виконувати регулярні рейси за обома напрямками 27 березня 2020 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" припинить польоти з Києва до Кракова і з Києва до Бангкока.

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Автор
Крістіна Долматова
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Куни Чан
Куни Чан
шо на каву с круасаном не летают?)))))))))
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