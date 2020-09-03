Ryanair призупинить польоти за 70% напрямків з України: список

Польоти Ryanair будуть призупинені у вересні. Фото wing.com.ua.
Ірландський лоукостер Ryanair у вересні призупинить польоти за 70% напрямків з України.
Продовжать функціонувати тільки вісім маршрутів, пише Avianews.
Польоти будуть припинені за 11 напрямками з Києва, семи – з Одеси, трьома – зі Львова, двома – з Харкова.
Йдеться про такі рейси:
Київ –
Відень, Афіни, Дублін, Болонья, Катанія, Бергамо, Рим, Вільнюс, Гданськ, Катовіце, Краків;
Одеса –
Берлін, Будапешт, Болонья, Бергамо, Рим, Гданськ, Катовіце;
Львів –
Болонья, Бергамо, Рим;
Харків –
Будапешт, Мілан.
Зазначається, що з 31 маршрутів залишаться тільки 8 – із київського аеропорту Бориспіль у Пафос, Берлін, Барселону, Мадрид, Валенсію, Лондон, Манчестер, а також зі Львова до Лондона.
За даними системи бронювання, відновити маршрути планується наприкінці вересня – початку жовтня.
У компанії також заявили, що провізні обсяги у вересні і жовтні будуть зменшені на 20%. Це пов'язано з падінням кількості нових замовлень.
"Більшість цих скорочень стосуватиметься зменшення частоти польотів, а не закриття маршрутів, і в значній мірі фокусуватиметься на таких країнах як Іспанія, Франція і Швеція", – наголосили в пресслужбі Ryanair.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня Управління цивільної авіації Італії пригрозило призупинити дію дозволу ірландської авіакомпанії Ryanair на польоти в Італію через недотримання правил безпеки, пов'язаних із COVID-19.
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