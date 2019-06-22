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Розворот у бік України: Путін отримав "ляпаса" від Грузії

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Грузинський уряд запропонував замінити туристів з РФ українськими після того, як російський президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Власник "ТіБіСі Холдингу" Мамука Хазарадзе оголосив про готовність сплатити 10 чартерних рейсів для українських туристів з Києва в Тбілісі. Про це повідомляє InfoResist.

Таким чином він вирішив підтримати туристичну галузь, яка зазнає втрат через дії Путіна.

Бізнесмен готовий оплатити послуги авіакомпанії "Айрзена" ( "Грузинські авіалінії").

Володимир Путін

Володимир Путін

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У Грузії побили пропагандистів Путіна: конфлікт потрапив на відео

За даними Асоціації туроператорів Росії, за станом на 21 червня, в Грузії може перебувати близько 5-7 тисяч туристів (тих, хто купив путівки).

Самостійних туристів, як мінімум в два-три рази більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 21 червня, на тлі антиросійських протестів президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Документ опублікований на сайті Кремля. Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою забезпечення національної безпеки, йдеться в указі. Після цього в Грузії відповіли на підлість Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Грузія
Теги
політикатуризм
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну если вы так грузинами побратались, то выдайте им наконец Саакашвили! Они уже сколько запросов отправляли, и нам это поможет если не точку, то запятую поставить в грузинском конфликте 2008 года.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Да флаг жовто- блакытный им в дупу! Дерзайте!!!
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Пощечина так пощечина, обоз опять снизу постучал
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