Розворот у бік України: Путін отримав "ляпаса" від Грузії

Грузинський уряд запропонував замінити туристів з РФ українськими після того, як російський президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Власник "ТіБіСі Холдингу" Мамука Хазарадзе оголосив про готовність сплатити 10 чартерних рейсів для українських туристів з Києва в Тбілісі. Про це повідомляє InfoResist.

Таким чином він вирішив підтримати туристичну галузь, яка зазнає втрат через дії Путіна.

Бізнесмен готовий оплатити послуги авіакомпанії "Айрзена" ( "Грузинські авіалінії").

Володимир Путін

За даними Асоціації туроператорів Росії, за станом на 21 червня, в Грузії може перебувати близько 5-7 тисяч туристів (тих, хто купив путівки).

Самостійних туристів, як мінімум в два-три рази більше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 21 червня, на тлі антиросійських протестів президент РФ Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Документ опублікований на сайті Кремля. Заборона вводиться тимчасово з 8 липня з метою забезпечення національної безпеки, йдеться в указі. Після цього в Грузії відповіли на підлість Путіна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!