Розкрита таємниця загадкових кам'яних голів на острові Пасхи

Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що ідоли Моаї з острова Пасхи в Тихому океані, яких висікали стародавні рапануйці, робили землю більш родючою.

Такого висновку експерти дійшли, вивчивши хімічний склад базальтової породи, з якої робилися статуї. У них містилася висока концентрація кальцію та фосфору, що є ключовими елементами для вирощування рослин і отримання високого врожаю. Про це повідомляє Phys.org.

Фото: info.sibnet.ru

У такиї спосіб фігури "виконували функцію добрив". Однак дослідники заявляють, що з таким же успіхом можна було підживлювати поля й просто вулканічною породою, розмеленою на дрібні частини.

Фото: haydzayn.com

Зазначимо, Моаї були споруджені корінними жителями острова, які прибули туди в IX-X століттях зі Східної Полінезії. Вважається, що статуї виготовлені між 1250 і 1500 роками. Матеріалом служили породи з каменоломні згаслого вулкана Рано Рараку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що узбережжя острова Пасхи та розташовані там стародавні статуї можуть бути затоплені найближчими десятиліттями через зростання рівня океану, викликаного глобальним потеплінням.

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