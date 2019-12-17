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17 грудня • оновлено в 12:52
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Розкрита таємниця загадкових кам'яних голів на острові Пасхи

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Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що ідоли Моаї з острова Пасхи в Тихому океані, яких висікали стародавні рапануйці, робили землю більш родючою.

Такого висновку експерти дійшли, вивчивши хімічний склад базальтової породи, з якої робилися статуї. У них містилася висока концентрація кальцію та фосфору, що є ключовими елементами для вирощування рослин і отримання високого врожаю. Про це повідомляє Phys.org.

Розкрита таємниця загадкових кам'яних голів на острові Пасхи

Фото: info.sibnet.ru

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У такиї спосіб фігури "виконували функцію добрив". Однак дослідники заявляють, що з таким же успіхом можна було підживлювати поля й просто вулканічною породою, розмеленою на дрібні частини.

Розкрита таємниця загадкових кам'яних голів на острові Пасхи

Фото: haydzayn.com

Зазначимо, Моаї були споруджені корінними жителями острова, які прибули туди в IX-X століттях зі Східної Полінезії. Вважається, що статуї виготовлені між 1250 і 1500 роками. Матеріалом служили породи з каменоломні згаслого вулкана Рано Рараку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що узбережжя острова Пасхи та розташовані там стародавні статуї можуть бути затоплені найближчими десятиліттями через зростання рівня океану, викликаного глобальним потеплінням.

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Автор
Крістіна Долматова
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Я так подозреваю, что без древних укров тут не обошлось. Сразу видно, это их рук дело. Великая нация)
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