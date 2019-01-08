Російські туристи загинули при дивних обставинах у Камбоджі

У Камбоджі на відпочинкупри загадкових обставинах загинули двоє російських туристів.

Як повідомляє видання "78.ru", завідувач консульським відділом Посольства РФ у королівстві Євген Заболотний підтвердив, що загиблими виявилися жителі Санкт-Петербурга.

Офіційну причину смерті росіян в консульстві не розкривають. За непідтвердженими даними, це могло статися від алкогольної інтоксикації, або туристи покінчили життя самогубством через кредити та валютну іпотеку.

Як би там не було, це з'ясує слідство. Перша інформація про смерть росіян з'явилася в соціальних мережах, після чого в ЗМІ назвали імена загиблих: 53-річний Віктор Харламов і 58-річна Лілія Поспєлова.

Передбачувана загибла росіянка 78.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Альпах трагічно загинули семеро людей через негоду, серед яких були туристи.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.