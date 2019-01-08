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Російські туристи загинули при дивних обставинах у Камбоджі

3.3тЧитати матеріал російською

У Камбоджі на відпочинкупри загадкових обставинах загинули двоє російських туристів.

Як повідомляє видання "78.ru", завідувач консульським відділом Посольства РФ у королівстві Євген Заболотний підтвердив, що загиблими виявилися жителі Санкт-Петербурга.

Офіційну причину смерті росіян в консульстві не розкривають. За непідтвердженими даними, це могло статися від алкогольної інтоксикації, або туристи покінчили життя самогубством через кредити та валютну іпотеку.

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Як би там не було, це з'ясує слідство. Перша інформація про смерть росіян з'явилася в соціальних мережах, після чого в ЗМІ назвали імена загиблих: 53-річний Віктор Харламов і 58-річна Лілія Поспєлова.

Передбачувана загибла росіянка

Передбачувана загибла росіянка

78.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Альпах трагічно загинули семеро людей через негоду, серед яких були туристи.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Камбоджа
Теги
подорожіНовини Росії
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кацапы настолько тупы что здохли😂😂😂
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