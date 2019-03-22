Робота мрії: мільйонер із Австралії шукає помічника за $52 тисячі на рік

Австралійський мільйонер Метью Лепре відкрив вакансію особистого помічника і мандрівника, який буде їздити з ним по світу і допомагати вести бізнес.

Як повідомляє Daily Mail, підприємець шукає працівника із зарплатою 52 тисячі доларів на рік (приблизно 4,3 тисячі доларів на місяць).

Так, за словами Метью, кандидат повинен не тільки любити подорожувати, але і розбиратися в комп'ютерах, вміти користуватися соціальними мережами, бути організованим й амбіційним. Також він додав, що шукає працівника, котрий здатний вийти за межі своєї зони комфорту.

Метью Лепре Фото: Daily Mail

Метью Лепре Фото: Daily Mail

Крім того, Лепре зазначив, що тим, хто зацікавлений у вакансії, варто підписатися на його YouTube-канал і стежити за його життям.

Метью Лепре Фото: Daily Mail

Метью Лепре Фото: Daily Mail

"Кандидати повинні добре розбиратися в тому, чим я займаюся. З цього тижня я почну викладати щотижневі влоги і занурювати людей у події мого життя, щоб вони могли зрозуміти, чи дійсно їм підходить ця робота", — підсумував мільйонер.

Метью Лепре Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька індійського мільярдера оголосила про набір на роботу 12 слуг, які повинні "полегшити" їй студентське життя.

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