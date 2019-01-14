Ресторан в Дубаї ввів штраф за недоїдені страви: подробиці

Ресторан Gulou в районі Аль Барша в західній частині Дубая ввів штрафи за недоїдені страви.

Як повідомляє Time Out Dubai, якщо клієнти замовляють хого (казанок) за 49 дирхамів ($ 13,3), вони зобов'язані доїсти все до кінця. Відвідувачам, у яких після обіду залишається щось на тарілках, додадуть до рахунку 50 дирхам ($ 13,6).

Фото: tripadvisor.ru

За словами керівництва ресторану, на такий крок вони пішли заради того, щоб змусити клієнтів більш усвідомлено підходити до вибору їжі і скоротити кількість відходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці Фінляндії Гельсінкі один з ресторанів здивував клієнтів бургерами "зі смаком людського м'яса". Фургон, в меню якого є настільки незвичайне блюдо, відкрили на площі Нарінккаторі в рамках промокампанії серіалу "Ходячі мерці".

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