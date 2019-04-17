Рекордна популярність: названо міста, якими туристи цікавляться найчастіше

Британська дослідницька компанія Compare the Market склала список міст і країн, популярність яких росте рекордними темпами серед туристів.

Фахівці проаналізували пошукові запити користувачів у Google Trends із 2009 до 2019 року, щоб дізнатися про найпопулярніші місця для відпочинку серед мандрівників, передає Lonely Planet.

За результатами дослідження, лідером серед міст виявився Будапешт, інтерес до якого за 10 років зріс на 87%. Це пояснюється збільшенням кількості прямих рейсів до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста, масштабними туристичними ініціативами уряду. До того ж, це одне з найдешевших міст Європи для відвідування.

Будапешт Shutterstock

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На другому місці опинилося модне місто в Південній Кореї Сеул, що динамічно розвивається. Інтерес до нього виріс на 79%. Сеул приваблює туристів особливими традиціями, палацами, храмами та ультрасучасним дизайном.

Сеул pixabay

Третю сходинку в списку зайняла столиця Данії Копенгаген, якою за 10 років стали більше цікавитися на 68%. Одне з найзеленіших, екологічно чистих міст популярно культурними пам'ятками на будь-який смак, доступними цінами і смачною кухнею.

Копенгаген pixabay

Також до п'ятірки трендових міст для відпочинку увійшли Тель-Авів, незважаючи на напружену обстановку і обстріли в Ізраїлі, та Варшава.

Тель Авів pixabay

Серед країн лідером за запитами виявилися Філіппіни, інтерес до яких за 10 років виріс на 170,45%. Також до списку увійшли: Південна Корея, Саудівська Аравія, Казахстан і Нідерланди.

Варшава pixabay

Зворотна тенденція спостерігається по відношенню до Єгипту, Тунісу, Туреччини, Франції та Бразилії, до яких інтерес мандрівників із різних причин почав падати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній пілот літака застеріг мандрівників від перельотів до Туреччини та Єгипту з України чартерними рейсами.

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