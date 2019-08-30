Рейси з "Жулян" перенесуть до "Борисполя": що потрібно знати

Рейси 10 авіакомпаній, які вилітали з Міжнародного аеропорту Київ ім. Ігоря Сікорського ("Жуляни") обслуговуватимуться у "Борисполі".

Про це розповів перший заступник гендиректора МА Бориспіль Євген Дихне на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що перенесення вильотів заплановано на 2-12 вересня.

"Рейси будуть розподілені між терміналами D і F аеропорту "Бориспіль". Збільшення кількості рейсів у "Борисполі" є плановим і не вплине на регулярність інших рейсів. З терміналу D будуть вилітати пасажири Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ. Рейси Belavia та LOT (із Жулян) також обслуговуватимуть у терміналі D", – уточнив він.

Термінал D Facebook Євгена Дихне

Дихне додав, що в терміналі F обслуговуватимуться авіакомпанії Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines. Такі заходи введено через ремонт у "Жулянах".

Термінал F Facebook Євгена Дихне

"За посиланням ви можете знайти онлайн табло аеропорту "Бориспіль", де вказано графік рейсів на поточну та наступну добу. Там працює два термінали – D і F. Уточнюйте термінал вашого вильоту заздалегідь. Термінали D і F розташовані на відстані один від одного. Дорога між ними займає певний час, але кожні 30 хвилин між ними курсує безкоштовний автобус. За посиланням ви знайдете графік руху міжтермінального автобусу Shuttle Bus", – надав він корисну інформацію для пасажирів.

Схема аеропорту Facebook Євгена Дихне

Дихне також звернув увагу, що в терміналі F поки відсутні магазини Duty Free. Також він додав, що з Києва до аеропорту можна дістатися автобусами Sky Bus або поїздом Kyiv Boryspil Express. А також розповів, де дивитися рух автобусів, розклад поїздів Київ-Пасажирський – Бориспіль-аеропорт. Зупинка розташована біля терміналу D на першому рівні.

Тим, хто приїхав на власному автомобілі, перший заступник гендиректора МА порадив скористатися парковкою, яка розташована поблизу терміналів аеропорту: ціна – 15-40 грн за годину.

Схема - парковка Facebook Євгена Дихне

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що український лоукостер SkyUp із 12 грудня 2019 року запустить рейс із Києва до італійського Турина.

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