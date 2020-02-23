Рейси на Росію залишаються найприбутковішими: "Укрзалізниця" показала суми

Найбільший прибуток на міжнародних напрямках в 2019 році "Укрзалізниця" отримала від продажу квитків на рейс Київ – Москва.

Про це повідомили в компанії "Українським новинам". Відомо, що в минулому році "Укрзалізниця" реалізувала 253 530 місць з 339 414 запропонованих в цьому напрямку і заробила 145,2 млн грн.

На другому і третьому місцях по прибутковості серед міжнародних поїздів теж рейси в Росію: Кривий Ріг – Москва з показником в 95,7 млн грн (із запропонованих 173 050 місць реалізовано 141 708) і Одеса – Москва з показником в 54,9 млн грн (із запропонованих 140 518 місць реалізовано 116 146).

Рейси на Росію залишаються найприбутковішими Rail-Club

Четверте місце зайняв рейс до Польщі – це Одеса – Перемишль з прибутковістю в 22,2 млн грн (з 106 392 місць реалізовано 80 298), на п'ятому – Київ – Санкт-Петербург з річним прибутком в 16 млн грн (з 57 432 місць реалізовано 33 081).

При цьому найзбитковішими напрямками названо Хмельницький – Москва зі збитками 4,5 млн грн (из 91 767 місць продано 54 656) і Львів – Перемишль з 3 млн грн збитку (з 30 816 місць продано 15 580).

Найбільш прибутковим в 2019 році на внутрішніх напрямках став рейс Київ – Одеса з показником прибутку в 74,5 млн грн (з 427 104 місць реалізовано 387 177).

На другому місці Київ – Львів з 56 млн грн (з 392 582 реалізовано 333 313), на третьому – Дніпро – Київ з 55,7 млн грн (з 407 996 реалізовано 383 520), на четвертому – Харків – Київ з 47, 4 млн грн (з 385 362 реалізовано 325 237), на п'ятому – Київ – Запоріжжя з 33,7 млн грн (з 220 712 реалізовано 197 065).

У першому півріччі 2019 року в першу п'ятірку найбільш прибуткових поїздів на міжнародному напрямку входили рейси, що прямують до Москви з Києва, Одеси, Львова, Кривого Рогу та Дніпра.

Рейси на Росію залишаються найприбутковішими

Рейси на Росію залишаються найприбутковішими

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Укрзалізницю передадуть німцям на 10 років. Політичне рішення про це вже прийнято.

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