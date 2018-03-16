Прощавай, Кримнаш: росіянам дозволили відпочивати в Єгипті

Російська туристична компанія Tez Tour вперше після того, як у листопаді 2015 року президент РФ Володимир Путін заборонив росіянам літати до Єгипту, відновила продаж турів на курорти.

Наразі компанія пропонує путівки з прямим перельотом "Аерофлоту" до аеропорту Каїра з подальшими трансферами в готелі Шарм-Ель-Шейха і Хургади, повідомляє RNS.

Разом з цим інші російські туроператори накшталт Anex Tour або Tui поки утримуються від організації турів через тривалість трансферів і неможливості здійснювати прямі чартерні рейси до курортів.

Наскільки відомо, компанія "Аерофлот" оголосила про відновлення регулярних рейсів з Москви до Каїра з 11 квітня. Попередньо літаки літатимуть до Єгипту і назад три рази на тиждень. З 12 червня по 2 липня рейси стануть щоденними.

Нагадаємо, авіасполучення між Росією і Єгиптом було призупинено після краху в листопаді 2015 року на Синаї пасажирського літака авіакомпанії "Когалимавіа", в результаті якого загинули 224 людини. Однією з ймовірних причин назвали теракт, експерти припустили, що терористи заклали бомбу до багажне відділення літака в аеропорту Шарм-ель-Шейха.

Після інциденту Президент РФ Володимир Путін підтримав рекомендації Федеральної служби безпеки про припинення польотів російської авіації в Єгипет.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", Портников розповів, чому Кремль відхрещується від версії теракту в авіакатастрофі літака в Єгипті.