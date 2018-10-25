''Про терористів пасажири не дізнаються'': пілоти розкрили жахливі таємниці про польоти

Пілоти з авіакомпанії Air Chin поділилися деякими секретами, які пов'язані з літаками. Так, за їхніми словами, пасажирам ніколи не говорять про численні небезпеки, які підстерігають їх під час рейсів.

Наприклад, про те, що іноді екіпаж зовсім не бачить перед собою аеропорт. Про це повідомляє видання Daily Mail.

"Іноді вкрай важко знайти цей триклятий аеропорт — внизу занадто багато вогнів", — розповідає один з пілотів.

Льотчик Верікс Лін додає: ніхто з його пасажирів не дізнається від нього про те, що літак захопили терористи.

"Ви б точно не хотіли, щоб одна група пасажирів впала в паніку, а інша вважала б себе вкрай розумною і спробувала б знешкодити вибуховий пристрій самостійно. І, можливо, таки знайшлося декілька пасажирів, які боялися б так сильно, що спробували б відкрити аварійні виходи під час польоту", — говорить він

Ще один пілот переконаний, що людям на борту не варто розповідати, наскільки старий їхній літак. Крім того, пілоти розповіли: іноді часу так мало, що прибиральники просто збирають сміття, забирають навушники з пледами та йдуть. Складні столики й інші поверхні не дезінфікуються. Туалет теж не завжди чиститься належним чином.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в аеропорту Німеччини поліція влаштувала перевірку пасажирів.