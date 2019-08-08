Популярний серед туристів курорт у Туреччині сколихнув потужний землетрус

У четвер, 8 серпня, популярне серед туристів турецьке місто Денізлі сколихнув землетрус магнітудою 5,8.

За даними сайту Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в уряді Туреччини (AFAD), підземні поштовхи було зафіксовано о 11:39 за місцевим часом, передає Анадолу.

Денізлі pixabay

Епіцентр був розташований на відстані 8,19 кілометра від бухти Кушадаси. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 18,47 кілометра.

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Даних про руйнування або жертви, а також про загрозу цунамі поки немає. Водночас видання Yeni Şafak повідомляє про землетрус магнітудою 6,5. Однак Геологічна служба США інформацію не підтвердила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно потужний землетрус сколихнув популярний серед туристів індонезійський острів Балі, в результаті чого постраждали семеро осіб. Пізніше туристів в Афінах також перелякало декілька землетрусів, через що люди вибігали з будинків.

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