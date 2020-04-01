У Великобританії знамениту блакитну лагуну перефарбували через блогерів, які порушують карантин заради фотографій.

Незважаючи на те, що прем'єр-міністр Борис Джонсон заборонив громадянам виходити з дому, щоб запобігти поширенню коронавируса, багато людей продовжили відвідувати занедбаний вапняковий кар'єр в Харпур-Хілл. Про це повідомляє поліція Бакстона.

facebook.com/BuxtonSNT

Через яскравий колір води це місце прозвали блакитною лагуною.

"Ми відвідали місце цього ранку і використовували водний барвник, щоб вода виглядала менш привабливою. Це звичайна тактика, яку ми використовуємо для скорочення кількості відвідувань", - йдеться в повідомленні.

facebook.com/BuxtonSNT

facebook.com/BuxtonSNT

facebook.com/BuxtonSNT

facebook.com/BuxtonSNT

facebook.com/BuxtonSNT

facebook.com/BuxtonSNT

facebook.com/BuxtonSNT

Як раніше писав OBOZREVATEL, бортпровідник авіакомпанії American Airlines помер після того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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