Популярне туристичне місто в Туреччині затопило через сильні дощі. Відео

Після тривалої посухи в туристичному місті Туреччини Ізмір прийшли сильні зливи з грозами. Дощовий потік затопив перші поверхи будинків і магазини, заблокував автомобілі на дорогах.

За словами представників Управління метеорології, 12 січня в центрі міста випало 77,9 л дощу на 1 кв. м. Найбільше дощу нападало протягом шести годин, через це й виникла повінь, повідомляє видання Daily Sabah (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

За даними видання, кур'єри на скутерах просто пливли по дорогах. Місцеві жителі врятували пенсіонерку, яку віднесла стихія. Жінка застрягла під вантажівкою.

До речі, туристам рекомендовано покинути місто або відмовитися від поїздки туди.

Курортна Анталія також сильно постраждала від опадів. Через шторм, який досяг 85 кілометрів на годину, зафіксували хвилі заввишки до 5 метрів. Крім того, на будинку обвалилися дерева. Рятувальники постійно виїжджають на виклики.

Зауважимо, що в інших турецьких містах дощу немає, а температура – вища за сезонні норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристичний сезон у Туреччині розпочнеться в квітні 2021 року. Влада держави очікує, що за рік країну можуть відвідати близько 25 млн іноземців.