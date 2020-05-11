Популярна серед українців країна назвала дату прийому туристів

Вже з 1 липня 2020 року Греція офіційно розпочне туристичний сезон.

Однак в країні підготували детальний план так званого "обережного перезавантаження туристичного сектора" після виходу з карантину. Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на місцеву пресу.

Відомо, що в країні будуть діяти суворі правила для ресторанів, пляжів, готелів та інших місць розміщення туристів. Також обмеження торкнуться поромів і транспорту.

Греція назвала дату прийому туристів pixabay.com

Також відомо, що носіння маски для обличчя буде обов'язковою умовою в усьому транспорті як мінімум до 15 червня. Також маски носитиме і персонал готелів.

Працівників готелів будуть поселяти в окремих кімнатах, їм кожен день будуть вимірювати температуру, а місця загального користування будуть регулярно дезінфікувати.

Крім того, в місцях громадського харчування і навколо басейнів рекомендуватимуть підтримувати безпечну дистанцію.

Також не виключається, що в країну будуть пускати тільки тих туристів, які пройшли тест на COVID-19 і вони мали негативний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чорногорія заявила, що відновлює туризм. Була оприлюднена точна дата.

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