Понад 10 млн відвідувачів за рік: названий найпопулярніший музей світу

Французький Лувр, один із найбільших художніх музеїв світу, став музеєм-рекордсменом минулого року.

У 2018-му його зали відвідали 10,2 млн осіб. Цей рекорд, як пише BBC, робить паризький музей найвідвідуванішим у світі.

Фото: travelask.ru

Персонал музею ретельно збирає статистику щоденних відвідувань, спираючись на дані 2018 року, журналісти склали рейтинг любителів живопису з різних країн. Так, найбільшу групу відвідувачів становлять французи (2,5 млн людей), за ними слідують жителі США (приблизно 1,5 млн) і Китаю (до1 млн).

Як зазначає джерело, суттєво на інтерес громадськості до Лувру вплинув кліп-мільйонник Бейонсе та Jay-Z до треку The Carters, який знімався у залах музею. З моменту публікації у YouTube ролик зібрав понад 140 млн переглядів.

Спад туризму, який спостерігався у Європі останніми роками, скоротив число відвідувачів Парижа на 30%, проте у 2017 році загальна кількість відвідувань Лувру відновилася і досягла 8,1 млн людей.

Із натовпами відвідувачів, як розповів директор музею Жан-Люк Мартінес, їм дозволяють справлятися нові поліпшення, які обійшлися Лувру в 60 млн євро. У 2017 році найбільш відвідуваними художніми музеями світу стали: Лувр, Національний музей Китаю у Пекіні, Музей Метрополітен у Нью-Йорку, музеї Ватикану та Британський музей у Лондоні.

Фото: mylouvre.su

Фото: mylouvre.su

Фото: mylouvre.su

Фото: mylouvre.su

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі італійської столиці Рима завалився дах на церкві Сан-Джузеппе-деі-Фален. Під час події храм був закритий для відвідування. За попередніми даними, у результаті інциденту ніхто не постраждав.