Пляжі популярного курорту забарвилися в чорний колір: що трапилося

Райські пляжі популярного курорту Гоа залило мазутом в кінці березня, що зіпсувало відпочинок туристам, які приїхали насолодитися прекрасними видами.

Як повідомляє "360", мандрівники вранці побачили замість білого піску нафтопродукти, через що можливість викупатися в прозорій воді зійшла нанівець.

У чорний колір забарвилися майже всі популярні пляжі на півночі і півдні штату: Арамбол, Мандри, Калангут постраждали найбільше. У соціальних мережах почали з'являтися фото і відео.

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twitter @ Yogiraj2250

Ніхто не може сказати, коли ситуація зміниться на краще. Деякі туристи все ж зважилися скупатися в брудній воді, але зіткнулися з іншою проблемою – змити мазут зі шкіри та речей дуже важко.

Причиною екологічної катастрофи є танкери, які навесні починають відмивати, через що пляжі стають чорними. На думку експертів, моряки не дотримуються правил міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню MARPOL.

twitter @ Yogiraj2250

Туристам радять уникати прямого контакту з мазутом, тому що його важко відмити і це небезпечно для здоров'я. В олії містяться шкідливі речовини, які негативно впливають на організм.

twitter @ Yogiraj2250

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім пляжного відпочинку на Гоа можна освоїти парасейлінг, віндсерфінг або дайвінг. Або просто прогулятися на яхті вздовж берегів.

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