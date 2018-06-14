Після відпочинку в Барселоні українець відсудив у туроператора 70 тис. грн

Українець відсудив у туроператора 70,1 тис. грн після невдалого відпочинку в Іспанії.

Про це вказано у рішенні Сокальського райсуду Львівської області. За словами позивача, його завчасно не попередили про зміну готелю в Барселоні. Тож коли чоловік прибув до Іспанії, був вимушений погодився на гірший варіант. Оскільки туроператор не реагував на скарги, постраждалий подав позов з вимогою компенсувати витрати на відпочинок, повідомляє Zaxid.net.

"У готельному номері замість ліжок були розкладушки з брудними матрацами та постільною білизною, зі стелі сипалось, на стелі та стінах були вбиті комахи, стіни потріскані, меблі поламані, кондиціонер відсутній, балкон в аварійному стані. Крім того, під вікном були дорога та залізнична колія", – заявив під час судового засідання мешканець Сокаля.

У судових матеріалах вказано, що договір із туроператором українець підписав у липні 2017 року. Ця угода передбачала авіапереліт у Барселону і назад, страхування, трансфер та 11-денне проживання в чотиризірковому готелі Aqua Hotel Onabrava. Втім, після прильоту до Іспанії виявилося, що чоловіка з донькою поселили в іншому готелі – Aqua Hotel Promenade.

готель Aqua Hotel Promenade booking.com

Чоловік також додав, що під час відпочинку неодноразово вимагав у туроператора негайно повернути його з донькою назад в Україну. Повернувшись додому позивач наполягав на відшкодуванні різниці між цінами готельних номерів, однак всі звернення були безрезультатними.

Суд зобов'язав туроператора компенсувати не різницю між вартістю номерів, а повністю сплачену суму за проживання в готелі.

Окрім сплачених за готель 54,1 тис. грн мешканцю Сокаля мають сплатити ще 10 тис. грн моральної компенсації та витрачені на адвокатів 6 тис. грн.

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