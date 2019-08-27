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/ Журнал

Пілот втратив свідомість, керуючи лайнером

3.4т Читати матеріал російською

У понеділок, 26 серпня, на борту літака Boeing 757 авіакомпанії Jet2, який відправлявся з Манчестера на острів Мадейра, сталася нештатна ситуація. Так, під час рейсу пілот втратив свідомість.

Як повідомляє Daily Mail, випадково на борту лайнера опинився ще один льотчик Jet2, який летів у відпустку. Дізнавшись про інцидент, він запропонував допомогу другому пілотові, пройшов в кабіну і успішно посадив літак.

Пілот втратив свідомість, керуючи лайнером

Фото: independent.co.uk

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Зазначається, що пілота, який втратив свідомість відправили до лікарні з кисневою маскою. Представники авіакомпанії вибачилися перед пасажирам і пообіцяли якомога швидше доставити їх в пункт призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак, який летів до Криму загорівся і сів серед поля. На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Через 15 хвилин після вильоту повітряне судно було змушене приземлитися.

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