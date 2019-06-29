Під Запоріжжям туристи потрапили в смертельну ДТП: моторошні кадри

У Василівському районі Запорізької області 28 червня сталася смертельна ДТП з туристами.

За даними обласного управління Нацполііі, в результаті аварії загинули дві людини, ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

"28 червня приблизно об 11:10 на автошляху Харків-Сімферополь, поблизу села Кам’янське Василівського району сталася ДТП. Водій автомобіля Daewoo Sens 1986 року народження змінив напрямок руху вліво, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з транспортним засобом Toyota Avensis", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в ДТП загинули водій Daewoo і пасажирка 1990 року народження. Дитину 2016 народження з цього авто було госпіталізовано.

"З тілесними ушкодженнями до медичного закладу доставили водія автівки Toyota Avensis, мешканця міста Нікополь 1972 року народження, та його пасажирів: жінок 1976 і 1997 років народження, а також чоловіка 1998 року народження і неповнолітню дівчинку 2004 року народження", – додали в поліції.

За даними групи "Це Запоріжжя" в Instagram, машини були на донецькій і дніпровській реєстраціях. В результаті зіткнення по дорозі та узбіччю розлетілися на всі боки речі, які везли з собою відпочиваючі.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування", – додали в поліції.

instagram / its_zp

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Сочі зіткнулися два автобуси з туристами, в результаті чого постраждали 26 осіб. Постраждалі змушені були один одному допомагати, поки їхали медики.

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