Відомий мандрівник Антон Птушкін розповів унікальні факти про країну-мрію Нову Зеландію.

У новому випуску тревел-шоу "Великі випуски з Антоном Птушкіним" на каналі 1+1 ведучий побуває в місті, яке першим у світі зустрічає світанок, заїде в регіон, де роблять найкращий Совіньйон Блан, і покаже глядачеві Нову Зеландію такою, якою її бачать на найкрасивіших картинках. Про це повідомила пресслужба каналу.

Антон Птушкін Пресслужба 1+1

Топ-5 фактів про Нову Зеландію

Країна-мрія для справжніх фанатів трилогії "Володар перснів"

Своє знайомство з країною Антон почне з місця, яке пов'язане з "Володарем перснів" – село Хоббітон. Це справжній знімальний майданчик, де й досі залишилося безліч автентичних предметів, пов'язаних із фільмом. Там український тревел-документаліст проінспектує будиночки хоббітів, вип'є ель у хоббітському трактирі та відчує себе справжнім велетнем серед сотень мініатюрних речей.

Нова Зеландія Пресслужба 1+1

Батьківщина найбільшого виверження вулкана

Фактично на всій території Нової Зеландії розташовані вулкани. Причому не тільки згаслі, а й активні. Один із найцікавіших фактів про вулкани у Новій Зеландії – це батьківщина найбільшого виверження за останні 70 тисяч років. А 27 тисяч років тому в результаті виверження супервулкану тут утворилося озеро вражаючих масштабів – Таупо.

Нова Зеландія Пресслужба 1+1

Озеро з "шампанським"

Подорожуючи Новою Зеландією, Птушкін також покаже десятки дивовижних природних локацій. Але одна з найунікальніших із них – озеро "Champagne Pool", тобто басейн із шампанським. Назвали його так, тому що вода тут пузириться через вуглекислий газ – цей процес і нагадує шампанське.

Нова Зеландія Пресслужба 1+1

Світова столиця екстремальних активностей

Одна з причин, чому люди приїжджають до Нової Зеландії – сотні видів екстремальних активностей. Для любителів адреналінових пригод тут є все – рафтинг, параглайдинг, кайтсерфінг, досить незвичайні види спорту спітбот і блокард, а також одна з найкращих трас для маунтінбайкінгу в світі. Неможливо приїхати в цю країну і не випробувати на собі хоча б одну з екстремальних активностей, що і спробує зробити Антон Птушкін.

Нова Зеландія Пресслужба 1+1

Найдовший топонім у світі

Під час своїх новозеландських пригод мандрівник побуває в місті Вакареварева. Але найдивніше, що тут можна зустріти – це назва пагорба, що складається з 92-х букв. Вона навіть увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найдовший топонім у світі.

Нова Зеландія Пресслужба 1+1

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мандрівник Антон Птушкін розповів невідомі факти про унікальну державу-материк Австралію.

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