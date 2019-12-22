Німецький мільйонер шукає співмешканців в "рай" у Новій Зеландії

Німецький мільйонер шукає людей, які бажають оселитися на його землі в Новій Зеландії.

70-річний підприємець Карл Райпен дав оголошення в новозеландську газеті. Про це повідомляє видання New York Post.

Він пише, що потрібні 10 осіб, які складуть йому компанію на віддаленій фермі. Підходять і чоловіки, і жінки, проте вони не повинні бути старше 70 років. За його словами, він хоче розділити з ними життя в цьому "раю".

Гості мільйонера будуть жити в окремих будинках, розрахованих на дві людини. Вони зможуть насолоджуватися прогулянками, ловити рибу, ходити за покупками, плавати і спостерігати за птахами і тваринами.

Ферма знаходиться на значній відстані від населених пунктів. Автомобільна поїздка до найближчого міста займає близько півтори години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристи в усьому світі за дев'ять місяців 2019 року вчинили на 4% більше поїздок, ніж в 2018 році. Динаміка як і раніше випереджає темпи зростання світової економіки.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.