Головна Новини
22 грудня • оновлено в 05:04
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Німецький мільйонер шукає співмешканців в "рай" у Новій Зеландії

932
Читати матеріал російською

Німецький мільйонер шукає людей, які бажають оселитися на його землі в Новій Зеландії.

70-річний підприємець Карл Райпен дав оголошення в новозеландську газеті. Про це повідомляє видання New York Post.

Німецький мільйонер шукає співмешканців в "рай" у Новій Зеландії
Новини
НП масштабу "Титаніка": у Мексиці зафільмували зіткнення двох круїзних лайнерів

Він пише, що потрібні 10 осіб, які складуть йому компанію на віддаленій фермі. Підходять і чоловіки, і жінки, проте вони не повинні бути старше 70 років. За його словами, він хоче розділити з ними життя в цьому "раю".

Гості мільйонера будуть жити в окремих будинках, розрахованих на дві людини. Вони зможуть насолоджуватися прогулянками, ловити рибу, ходити за покупками, плавати і спостерігати за птахами і тваринами.

Ферма знаходиться на значній відстані від населених пунктів. Автомобільна поїздка до найближчого міста займає близько півтори години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристи в усьому світі за дев'ять місяців 2019 року вчинили на 4% більше поїздок, ніж в 2018 році. Динаміка як і раніше випереджає темпи зростання світової економіки.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги