"Не вберегли!" Мережа в жаху через пожежу в Соборі Паризької Богоматері

Мережа в жаху через пожежу в знаменитому Соборі Паризької Богоматері у Франції, яка спалахнула 15 квітня і зруйнувала значну частину унікальної пам'ятки.

Так, люди сумують за зруйнованим Нотр-Дам-де-Парі. Своєю реакцією на те, що відбувається вирішили поділитися і знаменитості. OBOZREVATEL зібрав добірку з постів, які зірки опублікували в соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео обвалення шпиля і даху Нотр-Дам-де-Парі.

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