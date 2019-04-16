"Не вберегли!" Мережа в жаху через пожежу в Соборі Паризької Богоматері

Мережа в жаху через пожежу в знаменитому Соборі Паризької Богоматері у Франції, яка спалахнула 15 квітня і зруйнувала значну частину унікальної пам'ятки.
Так, люди сумують за зруйнованим Нотр-Дам-де-Парі. Своєю реакцією на те, що відбувається вирішили поділитися і знаменитості. OBOZREVATEL зібрав добірку з постів, які зірки опублікували в соціальних мережах.
Світ Втрата найкрасівішій собор, символ Франции, Який надихана НЕ только віруючіх, но й поетів, художників, музикантів, акторів, людей всех національностей и віросповідань ... Альо! Це не людина, якові Неможливо воскресити! Нотер Дам можливо і нужно відновіті! Ця біда винна нас об'єднати, всех цівілізованіх людей! Всіх європейців! ✋🏻
Тільки сегодня в інтерв'ю загадувала своє паріжське дитинство и розповідала, что дуже люблю Париж за ті, что рокамі там все стало и незмінно. Але, як виявило, Вже в ті самі хвилини Почаїв пожежа в Соборі Парізської Богоматері. Нема сил Дивитися відео и світлини Палаюча даху такой неймовірної споруди. Я буда в Нотр-Дамі десятки разів. Якось, на католицьке Різдво булу на службі. а в дітінстві я просто любила прийти туди и посідіті розглядаючі вітраж, сотні маленьких візерунків ... здавай, что лістівочній вид з набережної напроти на Нотр-Дам - вічний, так Було 800 років до нас и буде ще стількі ж, як мінімум. Я дуже вірю и сподіваюсь, что вдастся Врятувати хоч Щось и відновіті 🙏🏻 НЕ может просто так згоріті такий вітвір мистецтва. Сумно и боляче 🥺 #godsafenotredame 🇫🇷
Цей знімок був зроблений 29 січня. У пості я ще скаржилася на економію на підсвічуванні і щурів. І, мовляв, Собяніна на "них" не вистачає. Сьогодні Нотрдама не стало. І, звичайно, потім знайдуть реальну причину "загоряння", але я цю причину насправді давно знаю. Вона глобальніше ніж те, хто саме кинув сірника. Моя улюблена Франція стала такою країною, де б'ють вітрини дорогих бутиків просто тому, що вони дорогі, щотижня страйкують Обалдівший від власної важливості профспілки, податки такі, що успішні люди просто переїжджають, а звільнити людину стало майже неможливим. І я абсолютно переконана, що це якось кармічно пов'язано з тим, що згорів шедевр, який всім своїм виглядом представляв нахабну розкіш, величезний вкладену працю (явно не 36 годин на тиждень), і перемогу Волі Людини над світом. Я не знаю, що побудують на цьому місці в країні, де тепер за статистикою кожен 5-й носить ім'я Мухаммед, але я точно знаю, що шедеври НЕ служать розуму, який їх не гідний. #ripnotredame
Мій брат живе у Франції. ⠀ Каже, що це величезна трагедія для всіх французів. Люди збираються в церквах і на площах. По всій країні б'ють дзвони. Почалася ж Страсний тиждень. ⠀ При цьому в кафе навпроти Собору відвідувачі спокійно п'ють пиво і знімають Селфі на тлі палаючого будинку. ⠀ До речі, в МВС Франції не виключають, що пожежа в соборі Паризької Богоматері не вдасться загасити ... ⠀ 2019 рік, Собор простояв майже 800 років. #notredame #paris
Ми з матусі в день її Ювілею на тлі #notredamedeparis ... толком нічого не знаю, прочитав у Льоні Агутіна @agutinleonid ... розумію, що, коли смертні люди фотографуються на тлі "безсмертних" пам'ятників, то вкрай мала ймовірність їх пережити, але ... іноді ... буває і навпаки ... мені завжди подобалася денна органна музика в Соборі, іноді виконувалися сучасні авангардні опуси, але найбільш переконливий був все-таки Бах ... Нічого. Відреставрують. Зведуть заново. І зазвучить орган. Життя продолжітся.🙏 # ігорьніколаев # светлананіколаева # соборпаріжскойбогоматері
Вчора в Брукліні згорів ресторан Тетяна. Дізнавшись про це, я подумав, що це якось дивно і безглуздо, коли горять легенди, про які знаєш не один десяток років. І ось сьогодні !!!! Який десяток? Які нафіг легенди? Світовим культурним надбанням, яке простояло 7 століть, вціліле у другій світовій і ще чорт знає за яких немислимих обставин, просто згоряє на очах усього людства від якої-небудь дурниці, випадковості, або недбалості може бути навіть однієї людини! 😳 І це в наш-то час! Де, блін, вертольоти з водою і з піною? Де елементарна техніка безпеки? Невже змова? Невже це комусь могло бути потрібно? Не вкладається в голові, але Notre Dame de Paris більше немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео обвалення шпиля і даху Нотр-Дам-де-Парі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!