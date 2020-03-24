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24 березня • оновлено в 15:38
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Як стюардеси приховують неприємності на борту літака: названі явні ознаки

4.9т
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Невідома стюардеса назвала явні ознаки неприємностей на борту літака, викликаних неприємних запахом.

Відповідна дискусія розгорнулася на порталі Reddit.

Як стюардеси приховують неприємності на борту літака: ознаки

pexels.com

За словами бортпровідниці, члени екіпажу, як правило, використовують спеціальні прийоми, щоб приховати сморід, що йде, наприклад, від туалетних кабінок або нечистоплотних пасажирів. Зазначається, що льотний склад встановлює більш високу температуру в одній з частин лайнера, щоб локалізувати там запах.

Як стюардеси приховують неприємності на борту літака: ознаки

pexels.com

Усунути неприємну ситуацію нерідко допомагає кава.

"Мелена кава виділяє сильний аромат і може пригнічувати або нейтралізувати інші сильні запахи, в тому числі часнику, цибулі, блювоти, сечі і мертвих тварин", - пояснила стюардеса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, складений список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавіруса. Так, в першу чергу потрібно запастися рідким антибактеріальним засобом для рук з вмістом спирту не менше 60 відсотків – в такому випадку він може служити альтернативою частого миття рук з милом.

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Автор
Марія Дідик
Тег
подорожі
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