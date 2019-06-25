Названо топ-5 найгостинніших країн для мандрівників

Відома дослідницька компанія Booking.com опублікувала рейтинг найгостинніших країн світу для туристів.

На офіційному сайті йдеться, що фахівці провели опитування серед 21 500 респондентів, які порівнювали, як прохидить прийом у себе на батьківщині і під час подорожей.

Рейтинг очолив Таїланд (85%). Цей напрямок для мандрівників цінують за гостинність і бажають повністю зануритися в національну культуру. Під час поїздки туристи можуть вивчити історію і звичаї, познайомившись із побутом гірських племен.

Аюттхая (Таїланд) pixabay

На другому місці опинилася Індонезія (83%). Туристи можуть відвідати острів Нуса-Пеніда з дикими пляжами, кристально чистою водою і численними морськими жителями. Місцеві жителі підтвердили, що зустрічають туристів набагато привітніше, ніж представники інших країн.

Балі (Індонезія) pixabay

Третє місце в списку зайняла Мексика (77%), У столиці є все необхідне для вимогливих мандрівників. У цій країні є гарні піщані пляжі, мальовничі гірські хребти і тропічні джунглі.

Теотіуакан (Мексика) pixabay

На четвертому місці в рейтингу розташована Тайвань, де 77% жителів вважають свою країну найгостиннішою. Мандрівників там приваблює активне нічне життя і хмарочос Тайбей 101, Національний палац-музей, нічний ринок Шилін.

Тайвань pixabay

Індія посіла п'яте місце в рейтингу (75%). У цій країні багато визначних пам'яток, які приваблюють мандрівників з усього світу.

Тадж Махал (Індія) pixabay

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