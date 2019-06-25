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Названо топ-5 найгостинніших країн для мандрівників

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Відома дослідницька компанія Booking.com опублікувала рейтинг найгостинніших країн світу для туристів.

На офіційному сайті йдеться, що фахівці провели опитування серед 21 500 респондентів, які порівнювали, як прохидить прийом у себе на батьківщині і під час подорожей.

Рейтинг очолив Таїланд (85%). Цей напрямок для мандрівників цінують за гостинність і бажають повністю зануритися в національну культуру. Під час поїздки туристи можуть вивчити історію і звичаї, познайомившись із побутом гірських племен.

Аюттхая (Таїланд)

Аюттхая (Таїланд)

pixabay

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На другому місці опинилася Індонезія (83%). Туристи можуть відвідати острів Нуса-Пеніда з дикими пляжами, кристально чистою водою і численними морськими жителями. Місцеві жителі підтвердили, що зустрічають туристів набагато привітніше, ніж представники інших країн.

Балі (Індонезія)

Балі (Індонезія)

pixabay

Третє місце в списку зайняла Мексика (77%), У столиці є все необхідне для вимогливих мандрівників. У цій країні є гарні піщані пляжі, мальовничі гірські хребти і тропічні джунглі.

Теотіуакан (Мексика)

Теотіуакан (Мексика)

pixabay

На четвертому місці в рейтингу розташована Тайвань, де 77% жителів вважають свою країну найгостиннішою. Мандрівників там приваблює активне нічне життя і хмарочос Тайбей 101, Національний палац-музей, нічний ринок Шилін.

Тайвань

Тайвань

pixabay

Індія посіла п'яте місце в рейтингу (75%). У цій країні багато визначних пам'яток, які приваблюють мандрівників з усього світу.

Тадж Махал (Індія)

Тадж Махал (Індія)

pixabay

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Теги
туризмподорожірейтинг
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