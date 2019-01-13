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Названо найкращі міста для здорового відпочинку

1.2тЧитати матеріал російською

Експерти назвали найкращі міста для здорового відпочинку. Перше місце посіла столиця Франції - Париж. Всього автори дослідження вибрали 100 міст і спробували вирахувати, в якому з них туристи можуть відпочити з максимальною користю для здоров'я.

Експерти проаналізували кількість місцевих парків, спортивних залів, спа-салонів, студій йоги і пілатесу, магазинів здорової їжі і вегетаріанських ресторанів, а також кількість сонячних годин і вартість ночівлі, пише "Оtpusk.com".

Названо найкращі міста для здорового відпочинку

pexels.com

У Парижі є більш 894 спа-центрів, розкиданих по всьому місту. Тут розташовано більше 1 305 ресторанів з веганським меню і більше 150 магазинів здорової їжі.

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Друге місце зайняло тайське місто Чіангмай, в якому налічується в середньому сім спа-центрів на квадратний кілометр і 307 ресторанів для вегетаріанців.

Названо найкращі міста для здорового відпочинку

pexels.com

На третьому місці опинилося місто Барселона. Тут для жителів і гостей відкриті 350 ресторанів, 510 спа-салонів і 32 студії йоги і пілатесу.

Названо найкращі міста для здорового відпочинку

pexels.com

У топ-10 міст, проведення часу в яких може бути максимально корисним для здоров'я, увійшли Паттайя в Таїланді, Ванкувер, Майамі, Сан-Франциско, Лісабон, Денпансар в Індонезії і Буенос-Айрес в Аргентині.

Як раніше писав OBOZREVATEL, зміни клімату на планеті становлять загрозу найбільш цінних об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так, багато культові туристичні місця можуть зникнути через глобальне потепління.

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