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Названо найкращі маршрути світу для подорожі на машині

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Відомий туроператор Trailfinders склав список кращих маршрутів у світі для подорожей на машині.

За даними видання Express, подібний варіант для туризму привабливий не тільки свободою вибору локацій, а й можливістю взяти участь у різних місцевих заходах.

Подорожі на машині

Подорожі на машині

fee.org

За версією туроператора, найпопулярнішим напрямком для подорожей на авто є шосе №1 в Каліфорнії. Відстань маршруту складає 951 км. Це головна автомагістраль, яка проходить уздовж більшої частини тихоокеанського узбережжя Каліфорнії.

Highway 1, California

Highway 1, California

The New York Times

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На другому місці – дорога вздовж узбережжя в Австралії від Сіднея до Брісбена. На третьому опинилася Garden Route ("Дорога Садів") у ПАР. Слідом йде "Велика океанська дорога" в австралійському штаті Вікторія.

П'ятірку кращих маршрутів замикає Route 66 в США, яка відома тим, що перетинає всю Америку по діагоналі.

Названо найкращі маршрути світу для подорожі на машині

Amazon

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно був складений рейтинг найбюджетніших напрямків, куди можна відправитися в одноденну подорож.

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подорожітуризм
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