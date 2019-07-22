Названо найдорожчу країну Європи

Ісландія виявилася найдорожчою країною Європи для проживання і подорожей, зайнявши перше місце в рейтингу Євростату.

Як повідомляє видання The Daily Mail, ціни в цьому місці протягом 2018 року були на 56% вище, ніж в середньому в Європі.

Слідом до першої десятки рейтингу увійшли: Швейцарія, Норвегія, Данія, Ірландія, Люксембург, Фінляндія, Швеція, Великобританія та Нідерланди.

Так, проста піца із сиром в Ісландії обійдеться в 17 євро (майже 500 грн), келих вина – близько 10 євро (290 грн), а пінта пива – близько 7 євро (203 грн).

Згідно з даними сайту порівняння споживчих цін Numbeo, обід на двох у звичайному ресторані коштує близько 85 євро (2460 грн), пляшка вина в магазині – близько 17 євро (майже 500 грн), а десяток яєць – до 5 євро (144 грн).

Середня орендна плата за однокімнатну квартиру в центрі Рейк'явіка в місяць становить близько 1300 євро (37674 грн).

Рейк'явік pixabay

Ісландія – маленька та імпортозалежна країна, тому багато продуктів коштують набагато дорожче, адже перед тим, як потрапити на полиці магазинів, вони проходять через митний збір. Крім того, в 2016-2017 роках відбулися великі коливання на ринку валют, що призвело до зростання цін. Середньомісячна зарплата в 2018 році в країні склала близько 4450 євро (128 900 грн).

Ісландія - пейзаж pixabay

Також в Ісландії спостерігаються непрості часи з економікою. Зокрема, прогнозується скорочення ВВП на 0,2%. Багато в чому це залежить від скорочення туристичної індустрії на острові. Також в країні постраждала рибна галузь через зникнення мойви, яка приносила істотний дохід в економіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше портал Numbeo склав рейтинг з найдешевших для життя міст світу, де перше місце зайняли пакистанські Равалпінді та Карачі.

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