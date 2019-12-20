Ним користуються всі! Названо найбрудніший предмет в готельних номерах

Найбільш заселеними мікробами предметами в готельних номерах виявилися стільці.

Такою думкою поділився фахівець з інфекційних захворювань Університету Міннесоти Нідхем Гілдаял, передає Fox News.

За його словами, туристи навіть не підозрюють, наскільки брудними можуть бути стільці в готелях і як вони могли використовуватися колишніми постояльцями. Наприклад, деякі залишають там нечистий одяг, взуття, рушники або сумки. І хоч плями на оббивці намагаються видаляти, щоб забруднення були не видно людському оку, від мікроскопічних бактерій позбутися не так просто.

Фото: lab-clean.ru

Крім того, фахівець зазначив, що під час санітарної обробки кімнати патогенні мікроорганізми можуть легко переміщатися по номеру та осідати, в тому числі на стільцях. Тому Гілдаял порадив мандрівникам бути обережними, сідаючи на стільці в готелях, адже на них може залишатися, наприклад, інфекція або постільні клопи.

Фото: klining-msk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був визначений найбрудніший предмет в будинку. Ним виявилася губка для миття посуди.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.