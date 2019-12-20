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20 грудня • оновлено в 18:06
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Ним користуються всі! Названо найбрудніший предмет в готельних номерах

1.8т
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Найбільш заселеними мікробами предметами в готельних номерах виявилися стільці.

Такою думкою поділився фахівець з інфекційних захворювань Університету Міннесоти Нідхем Гілдаял, передає Fox News.

За його словами, туристи навіть не підозрюють, наскільки брудними можуть бути стільці в готелях і як вони могли використовуватися колишніми постояльцями. Наприклад, деякі залишають там нечистий одяг, взуття, рушники або сумки. І хоч плями на оббивці намагаються видаляти, щоб забруднення були не видно людському оку, від мікроскопічних бактерій позбутися не так просто.

Ним користуються всі! Названо найбрудніший предмет в готельних номерах

Фото: lab-clean.ru

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Крім того, фахівець зазначив, що під час санітарної обробки кімнати патогенні мікроорганізми можуть легко переміщатися по номеру та осідати, в тому числі на стільцях. Тому Гілдаял порадив мандрівникам бути обережними, сідаючи на стільці в готелях, адже на них може залишатися, наприклад, інфекція або постільні клопи.

Ним користуються всі! Названо найбрудніший предмет в готельних номерах

Фото: klining-msk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був визначений найбрудніший предмет в будинку. Ним виявилася губка для миття посуди.

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Автор
Крістіна Долматова
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