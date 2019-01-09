Названі країни з найзручнішим для подорожей громадянством

Агентство Henley&Partners випустило оновлений індекс паспортів — рейтинг країн за кількістю візових обмежень для громадян.

Список був опублікований на сайті компанії. Так, лідером у ньому стала Японія, громадяни якої можуть відвідати без візи 190 країн світу. На другому місяці виявилася Південна Корея і Сінгапур із показником 189 країн. На третьому місці — Німеччина і Франція. Жителі цих країн можуть вільно в'їжджати у 188 країн.

Японія, Токіо Фото: amigo-tours.ru

Новини Український паспорт відзначився успіхом у престижному світовому рейтингу

За ними йдуть Данія, Італія, Фінляндія і Швеція (187 країн), а також Іспанія і Люксембург (186 країн).

Зазначається, що свої позиції у рейтингу втратили Великобританія і США. Тепер вони ділять шосте місце з Австрією, Португалією і Швейцарією (185 країн із вільним в'їздом). Експерти пояснюють це посиленням політики "закритих дверей".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шрі-Ланка очолила список кращих країн для подорожей у 2019 році. У щорічному путівнику Best in Travel-2019 вона випередила Німеччину, яка виявилася на другому місці.