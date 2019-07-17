Названі найдешевші для життя міста світу

Портал Numbeo склав рейтинг з найдешевших для життя міст світу. Так, перше місце в ньому зайняли пакистанські Равалпінді і Карачі.

Дані були опубліковані на офіційному сайті порталу. Зазначимо, що рейтинг склали, порівнявши витрати на продукти, послуги, транспорт та оренду житла з базовими показниками — нью-йоркськими. Для кожного міста був розрахований індекс вартості проживання, що показує розмір відхилення від еталона (він дорівнює 100 відсоткам).

Фото: Flickr

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У Равалпінді і Карачі індекс склав 10,6 і 12,4 відсотка відповідно — це значить, що вартість життя в цих містах майже на 90 відсотків нижче показника Нью-Йорка. У десятку найдешевших міст для проживання також потрапили ще два пакистанських міста — Лахор і Ісламабад, інші позиції в топ-10 дісталися індійським населеним пунктам. Крім того, на 24-му місці опинилося українське місто Запоріжжя (індекс — 16,6).

Містами з найвищою вартістю життя визнані (в порядку убування індексу): Сан-Франциско, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Базель, Лозанна, Бруклін, Вашингтон, Сан-Хосе і Бостон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали найкращі міста для здорового відпочинку. Перше місце посіла столиця Франції — Париж.

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