Названі кращі дешеві авіакомпанії світу

Малайзійський лоукостер AirAsia очолив рейтинг кращих бюджетних авіакомпаній 2019 року за версією британської маркетингової компанії Skytrax.

Результати конкурсу опубліковані на офіційному сайті компанії. На другому місці опинився британський перевізник EasyJet, а третю позицію посіла норвезька авіалінія Norwegian.

pexels.com

Також до рейтингу топ-10 кращих бюджетних авіаліній увійшли американська Southwest Airlines, AirAsiaX, австралійська Jetstar Airways, канадська WestJet, індійська Indigo, ірландська Ryanair і німецька Eurowings.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна лоукост-авіакомпанія Ryanair запустила польоти з нового українського міста. Так, у понеділок, 17 червня, вона відкрила рейс із Харкова до польського Кракова.

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