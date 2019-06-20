ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Названі кращі дешеві авіакомпанії світу

1.2тЧитати матеріал російською

Малайзійський лоукостер AirAsia очолив рейтинг кращих бюджетних авіакомпаній 2019 року за версією британської маркетингової компанії Skytrax.

Результати конкурсу опубліковані на офіційному сайті компанії. На другому місці опинився британський перевізник EasyJet, а третю позицію посіла норвезька авіалінія Norwegian.

Названі кращі дешеві авіакомпанії світу

pexels.com

Новини
Ви тільки гляньте на це: 5 неймовірних музеїв, де можна вчитися граючись

Також до рейтингу топ-10 кращих бюджетних авіаліній увійшли американська Southwest Airlines, AirAsiaX, австралійська Jetstar Airways, канадська WestJet, індійська Indigo, ірландська Ryanair і німецька Eurowings.

Названі кращі дешеві авіакомпанії світу

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна лоукост-авіакомпанія Ryanair запустила польоти з нового українського міста. Так, у понеділок, 17 червня, вона відкрила рейс із Харкова до польського Кракова.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Тег
Ryanair
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel