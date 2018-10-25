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Навіть є ціна за вбивство: мандрівник Комаров назвав найкорумпованішу країну

10.5тЧитати матеріал російською

Чим більше український телеведучий Дмитро Комаров, автор проекту "Світ навиворіт" подорожує країнами земної кулі, тим більше усвідомлює, що в Україні все далеко не так погано.

На це мандрівник вказав в інтерв'ю "Новому времени", згадавши про найкорумпованішу країну в світі, якою вважає Камбоджу. За словами Комарова, в Камбоджі можна запросто відкупитися навіть за вбивство людини.

Навіть є ціна за вбивство: мандрівник Комаров назвав найкорумпованішу країну

Дмитро Комаров

Фото: viva.ua

"Десять тисяч доларів, якщо ти збив людину. Віддаєш десять тисяч доларів — і тебе відпускають. Це було в іноземців, які перебували там із експедицією. Вони збили місцевого жителя. Їм просто сказали: "Десятка" — тариф стандартний", — згадав ведучий.

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Думку про те, що Камбоджа є найкорумпованішою країною Комаров підкріпив словами знайомого.

"У мене там є товариш, мільйонер Коля Дорошенко, якого ми показували у нашій програмі. Він, як великий бізнесмен, громадянин Камбоджі і член правлячої партії розповідав багато. Сказав: "Діма, ціна є просто у всього". І коли його посадили у в'язницю, за нього інша людина — його ворог — дав 250 тисяч генеральному прокурору. Я кажу: "А ти, Коля, можеш дати 300 тисяч доларів, щоб тебе звільнили?" Він каже: "Я можу дати 300, але він дасть 500, а у нього грошей більше", — додав Комаров.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Дмитро Комаров розкрив секрети нового сезону своєї програми "Світ навиворіт".

Особа
Дмитро Комаров
Місце
Камбоджа
Об'єкти
подорожітуризм
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Вва Вадим
Вва Вадим
В нас в Україні все так само як в камбоджі відкупляються і на другий день навіть на машині їдуть знову
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
То ты, Дима, еще в раске федераске не был
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