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Найстарішу в'язницю в Японії перетворять на готель

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Найстаріша в'язниця в Японії перетвориться в готель. Вартість робіт із реконструкції будівлі обійдеться в 136 млн доларів.

Відкриття відбудеться в 2021 році, пише News On Japan із посиланням на представника Hoshino Resorts, міжнародної мережі традиційних японських готелів.

Найстарішу в'язницю в Японії перетворять на готель

В готелі буде декілька десятків номерів у чотирьох будівлях в'язниці з п'яти. Камери для ув'язнених з високими стелями перетворять на кімнати для постояльців, а склади — в загальні приміщення.

Вартість номера може варіюватися від 450 до 725 доларів за ніч.

Найстарішу в'язницю в Японії перетворять на готель
Найстарішу в'язницю в Японії перетворять на готель
Найстарішу в'язницю в Японії перетворять на готель
Найстарішу в'язницю в Японії перетворять на готель
Найстарішу в'язницю в Японії перетворять на готель

Зазначимо, що будівля, використовувалася до 2017 року як в'язниця для неповнолітніх та має історичну цінність. Романська споруда з червоної цегли є втіленням архітектури епохи Мейдзі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, влада Чорногорії відкриє розкішний п'ятизірковий готель на острові-фортеці Мамула в Адріатичному морі, де під час Другої світової війни закатували до смерті сотні політичних в'язнів.

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