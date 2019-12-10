Найкращі місця для подорожей у 2020 році: опублікований список

Туристичний портал Travel and Leisure перелічив напрямки, які найбільше підходять для подорожей у 2020 році.

Відповідний список був опублікований на офіційному сайті видання. Рейтинг найкращих місць, які варто відвідати наступного року, очолила столиця Ефіопії Аддис-Абеба. Зокрема, мандрівникам пропонують там оглянути колишню імператорську резиденцію — палац Менелика — і Центр сучасного мистецтва з експонатами африканських майстрів та екологічними проєктами, а також оцінити оновлений місцевий аеропорт.

Палац Менелика Фото: flickr.com

Палац імператора й імператриці Ефіопії Менелик II і Таїту Фото: china-outbound.com

На другому місці опинилося древнє місто Арекіпа в Перу. За словами видання, там можна розміститися в унікальному гостьовому будинку поруч з церквою Святого Августина і здалеку побачити три вулкани — Чачані, Місті та Пічу-Пічу.

Вид на перуанське місто Арекіпа Фото: triplook.me

Вхід у церкву Св. Августина Фото: tourister.ru

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Також, на думку експертів, обов'язково необхідно ознайомитися з містом Ешвілл, розташованим у штаті Північна Кароліна (США) — воно посідає третє місце рейтингу. Туристів зможуть зацікавити кулінарні традиції та гастрономічні фестивалі міста.

Місто Ешвілл Фото: livability.com

В першу десятку найкращих для подорожей місцин потрапили також Австрія, північний штат Мексики Нижня Каліфорнія, Барбадос, Пекін, Гаваї, Ботсвана і Бостон.

Віденська філармонія в Австрії Фото: enjourney.ru

Пекін, Китай Фото: dergachev-va.livejournal.com/

Вид на Бостон, США Фото: 1zoom.ru

Зазначається, що під час складанні переліку бралися до уваги відгуки про нові відкриті готелі та ресторани, переваги користувачів соцмережі Instagram та думки експертів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародні експерти організації International SOS склали "Карту туристичних ризиків", на якій відзначені найнебезпечніші для відпочинку країни у 2020 році.

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