Найглибше озеро України на межі зникнення: екологи б'ють на сполох

Найглибше і велике озеро в Україні Світязь у Волинській області "тане" буквально на очах, через що екологи б'ють на сполох.

Як йдеться в сюжеті ТСН, вода відійшла від берега на півсотні метрів, що фахівці пов'язують з відсутністю опадів (щоб подивитися репортаж, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що за останні два місяці дощ в цьому місці пройшов всього один раз, і той був слабким. І це не єдина проблема: в Шацькому районі на Волині в цілому відступили від берега більше двох десятків водоймів.

озеро Світязь Кадр з відео

За словами начальника Шацької експлуатаційної дільниці водного господарства Івана Семенюка, врятувати від посухи Світязь може шлюз, який регулює рівень води. Однак споруді вже більше півсотні років, вона вже давно вийшла з ладу. Воду люди намагаються стримувати підручними методами – мішками з піском. А повністю перекривати канал не можна, інакше засохне інший водойм.

Кадр з відео

Така проблема з найглибшим озером України спостерігається не вперше. Чотири роки тому воно обміліло, тому що зима була без снігу, а літо без дощів. Але висновків тоді ніхто не зробив, а аварійний шлюз не привели до ладу.

Шацька територіальна громада дізналася про проблему місяць тому, та тепер взялася за ремонт аварійної споруди після розголосу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня в озері Світязь потонули двоє хлопчиків 9 і 10 років, коли пішли купатися без нагляду батьків.

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