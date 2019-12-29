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29 грудня • оновлено в 18:04
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На популярному курорті Італії загинули туристи

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В італійських Альпах неподалік від кордону з Австрією лавина накрила групу німецьких туристів. В результаті загинуло три людини.

Трагедія сталася на гірському схилі на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря, в районі курорту Валь Сеналес, повідомляє ANSA.

На популярному курорті Італії загинули туристи

ansa.it

Новини
Над популярним курортом в Австралії нависла смертельна небезпека: оголошено евакуацію

Снігова маса накрила групу з кількох лижників. В результаті на місці загинула 25-річна жінка та її семирічна донька. Іншу дівчинку такого ж віку за допомогою вертольота в важкому стані доставили в лікарню, проте вона померла від отриманих травм.

На популярному курорті Італії загинули туристи

ansa.it

На популярному курорті Італії загинули туристи

ansa.it

На популярному курорті Італії загинули туристи

ansa.it

Як раніше писав OBOZREVATEL, на гірськолижному курорті в центральній частині Швейцарії зійшла лавина, в результаті чого двоє людей отримали поранення.

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Автор
Марія Дідик
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