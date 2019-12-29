На популярному курорті Італії загинули туристи

В італійських Альпах неподалік від кордону з Австрією лавина накрила групу німецьких туристів. В результаті загинуло три людини.

Трагедія сталася на гірському схилі на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря, в районі курорту Валь Сеналес, повідомляє ANSA.

ansa.it

Снігова маса накрила групу з кількох лижників. В результаті на місці загинула 25-річна жінка та її семирічна донька. Іншу дівчинку такого ж віку за допомогою вертольота в важкому стані доставили в лікарню, проте вона померла від отриманих травм.

ansa.it

ansa.it

ansa.it

Як раніше писав OBOZREVATEL, на гірськолижному курорті в центральній частині Швейцарії зійшла лавина, в результаті чого двоє людей отримали поранення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram