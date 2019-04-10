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На популярному курорті введуть смертну кару для туристів

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Влада Таїланду збирається ввести смертну кару для туристів, які робитимуть селфі з літаками над пляжем Май Кхао.

За даними Dayli Mail, адміністрація міжнародного аеропорту Пхукет просила мандрівників не фотографуватися в цьому місці, тому що таким чином вони відволікають пілотів.

Влада обіцяла спочатку закрити популярний пляж для туристів, однак жителі Пхукету обурилися, бо це знищить найголовніший дохід міста. Справа в тому, що пляж Май Кхао розташований неподалік від аеропорту і всі літаки пролітають дуже низько. Це і приваблює туристів, які приїжджають туди, щоб зробити селфі на тлі лайнера.

На популярному курорті введуть смертну кару для туристів

Однак незабаром в силу вступить закон, що забороняє це робити, а також відвідувати зону, яка розташована біля злітно-посадкової смуги. Порушникам загрожують високі штрафи. Якщо після подібного попередження вони повторно підуть проти закону, поплатяться життям.

"Максимальне покарання – смертний вирок", – сказали представники влади.

На популярному курорті введуть смертну кару для туристів
На популярному курорті введуть смертну кару для туристів
На популярному курорті введуть смертну кару для туристів
На популярному курорті введуть смертну кару для туристів

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 14 квітня громадяни України зможуть подорожувати до Таїланду з туристичною метою без візи. Але перш ніж це робити, необхідно ознайомитися з правилами країни.

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Місце
Таїланд
Теги
туризмподорожіселфі
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