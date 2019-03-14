На популярному курорті в Чорногорії відкриють розкішний готель на сотнях трупів

Влада Чорногорії відкриє розкішний п'ятизірковий готель на острові-фортеці Мамула в Адріатичному морі, де під час Другої світової війни замучили до смерті сотні політичних в'язнів.

Як повідомляє The Daily Mail, ця фортеця використовувалася італійськими солдатами, які містили і катували близько двох тисяч осіб.

Влада Чорногорії сподівається створити близько 200 нових робочих місць протягом 15 років та залучити в державу 7,5 млн євро. На місці моторошної в'язниці створять 23 номери для туристів і SPA-салон.

В готелі відкриють спеціальну меморіальну кімнату в пам'ять про 130 ув'язнених, які були вбиті або померли від голоду під час війни, а також музей історії самого острова.

"Я впевнений, що це буде лише один з низки проектів, які повинні бути реалізовані в майбутньому з метою захисту нашої культурної та історичної спадщини. Інвестиції в розмірі 15 мільйонів євро забезпечать створення нового п'ятизіркового готелю на 23 номери, включаючи спеціальний меморіальний зал, що сприятиме подальшому розвитку історії острова та його фортеці", – заявив міністр з туризму Бранимир Гвозденовіч.

Уточнюється, що багато хто був проти відкриття готелю на місці колишнього концтабору. Згідно з проектом, у фортеці ще хочуть побудувати два басейни.

"Ми вважаємо, що цей розвиток недоречний – тут людей катували. Він перетворюється на острівній рай для багатих людей. Він більше не належатиме народу Чорногорії", – обурилися противники будівництва готелю на кістках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці створили рейтинг найдоступніших для відвідування міст Європи, які не "вдарять боляче" по кишенях.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал