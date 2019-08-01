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На популярному курорті України шахраї наживаються на туристах: як не стати жертвою

1.3т Читати матеріал російською

На популярному українському курорті Кирилівка (Запорізька область) шахраї наживаються на довірливих туристах.

Про це у своєму YouTube-каналі розповів адвокат Антон Болтик. Також він поділився порадами, як не стати жертвою аферистів (відео дивіться нижче).

"Основна фішка такої схеми шахраїв полягала в тому, що вони зробили сайт, організували людину на телефоні, яка приймала замовлення і розрахунок був на те, щоб у період сезону набрати купу замовлень. Потім сайт закрили, телефон відключили. Очікувалося, що люди, приїхавши на місце і втомившись у дорозі, розбиратися з поліцією за 800 гривень не захочуть і не стануть шукати тих, хто їх кинув. Так у більшості випадків і відбувається. Тому я розповім, як не потрапити в таку неприємну ситуацію, і що робити, якщо вже потрапив", — висловився адвокат.

На популярному курорті України шахраї наживаються на туристах: як не стати жертвою

Фото: Obozrevatel

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За словами Болтика, щоб не стати жертвою шахраїв, у процесі вибору бази відпочинку (пансіонату, готелю, гостьового будинку) варто перевірити організацію, яка пропонує вам свої послуги.

"Потрібно визначити, хто саме пропонує вам послуги (компанія — юридична особа, або ж фізична особа-підприємець) — якщо виникають труднощі, попросіть цю інформацію у менеджера або іншого представника організації. Далі ви можете подивитися, чи зареєстрована ця організація в установленому законом порядку (див. ЄДРПОУ). Обов'язково вивчіть репутацію організації, подивіться відгуки інших відпочивальників про цю базу відпочинку", зазначив адвокат.

На популярному курорті України шахраї наживаються на туристах: як не стати жертвою

Фото: julikam.net

Також він додав, що якщо у вас немає впевненості в репутації організації, послугами якої плануєте скористатися, уникайте пропозиції оформлення бронювання на умовах повної передоплати.

На популярному курорті України шахраї наживаються на туристах: як не стати жертвою

Фото: hi-tech.mail.ru

Раніше OBOZREVATEL розібрався, як туристичні шахраї залишають українців без відпочинку і що робити, щоб розпізнати підступ.

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