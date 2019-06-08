На популярному курорті сталася НП в аеропорту

Міжнародний аеропорт Даболим в популярному серед туристів індійському штаті Гоа призупинив роботу через НП із винищувачем МіГ-29К.
За даними видання Business Standard, обслуговування припинили 8 червня на дві години після того, як знімний паливний бак впав на злітно-посадкову смугу, завдавши ушкодження.
"Це зовнішні паливні баки, обладнані для літаків, щоб вони могли долати великі відстані. Один такий, прикріплений до МіГ-29К, був скинутий з літака під час вильоту і впав на злітно-посадкову смугу. Всі операції були припинені протягом двох годин в аеропорту Гоа", – розповів представник Управління аеропортів Індії (AAI).
Над аеропортом піднімався стовп диму
Фото: Indian Navy
Уточнюється, що пілот винищувача не постраждав. Над злітно-посадковою смугою піднімалися клуби чорного диму. ВМС Індії і персонал працювали на місці, щоб очистити покриття від палива і провести необхідні ремонтні роботи.
Близько 15:00 за місцевим часом функціонування аеропорту відновилося. За цей час було відхилено 7 міжнародних рейсів. Літаки були перенаправлені в Мангалуру, Бангалор і в Хайдарабад.
Рейси було перенаправлено через НП з МіГ
Фото: Indian Navy
НП в аеропорту на ГОА
Фото: Indian Navy
FLASH .... Flight operations resumed at @aaigoaairport @AAI_Official- SpokespersonNavy (@indiannavy) 8 червня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня літак Boeing 757-200 рейсу Анталія – Барнаул зробив нештатну посадку в барнаульському аеропорту через технічну несправність.
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