ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

На популярному курорті сталася НП в аеропорту

1.4тЧитати матеріал російською

Міжнародний аеропорт Даболим в популярному серед туристів індійському штаті Гоа призупинив роботу через НП із винищувачем МіГ-29К.

За даними видання Business Standard, обслуговування припинили 8 червня на дві години після того, як знімний паливний бак впав на злітно-посадкову смугу, завдавши ушкодження.

"Це зовнішні паливні баки, обладнані для літаків, щоб вони могли долати великі відстані. Один такий, прикріплений до МіГ-29К, був скинутий з літака під час вильоту і впав на злітно-посадкову смугу. Всі операції були припинені протягом двох годин в аеропорту Гоа", – розповів представник Управління аеропортів Індії (AAI).

Над аеропортом піднімався стовп диму

Над аеропортом піднімався стовп диму

Фото: Indian Navy

Уточнюється, що пілот винищувача не постраждав. Над злітно-посадковою смугою піднімалися клуби чорного диму. ВМС Індії і персонал працювали на місці, щоб очистити покриття від палива і провести необхідні ремонтні роботи.

Близько 15:00 за місцевим часом функціонування аеропорту відновилося. За цей час було відхилено 7 міжнародних рейсів. Літаки були перенаправлені в Мангалуру, Бангалор і в Хайдарабад.

Рейси було перенаправлено через НП з МіГ

Рейси було перенаправлено через НП з МіГ

Фото: Indian Navy

НП в аеропорту на ГОА

НП в аеропорту на ГОА

Фото: Indian Navy

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня літак Boeing 757-200 рейсу Анталія – Барнаул зробив нештатну посадку в барнаульському аеропорту через технічну несправність.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Місце
Індія
Теги
туризмподорожі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel