На популярному курорті спалахнуло небезпечне захворювання

На Шрі-Ланці у 2019 році зареєстрували вже понад 8,9 тис. випадків захворювання лихоманкою денге. Ця небезпечна хвороба супроводжується підвищенням температури, болем у м'язах і суглобах, висипом, нудотою і безсонням.

Туристам рекомендують враховувати цю інформацію плануючи відпустку, оскільки заразитися небезпечним захворюванням можна після укусу комара. Про це повідомляє видання "Комментарии.ua".

vsitury.com.ua

Туристам на Шрі-Ланці радять носити одяг, який максимально закриває тіло, а також використовувати спеціальні засоби, що відлякують комах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку близько 390 мільйонів людей у світі хворіють на лихоманку денге і близько 40% ризикують заразитися.

Як раніше писав OBOZREVATEL, турист із Росії загадково загинув в Ізраїлі, коли пішов купатися вночі у Середземному морі. Рятувальники дістали чоловіка з води і доправили його в лікарню, але медикам не вдалося його врятувати.

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