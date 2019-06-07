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На Домінікані троє туристів померли від загадкової хвороби

1.6тЧитати матеріал російською

Три туриста із США загинули в Домініканській Республіці за загадкових обставин через невідому хворобу. Першою померла 41-річна Міранда Шауп-Вернер, яка відчула себе погано під час святкування річниці спільного життя з чоловіком в готелі Bahia Principe Hotel.

Жінка втратила свідомість, а потім померла. Причина її смерті досі розслідується. Про це повідомляє CBS This Morning.

Міранда Шауп-Вернер і її чоловік

Міранда Шауп-Вернер і її чоловік

Скріншот з відео

Міранда Шауп-Вернер

Міранда Шауп-Вернер

Скріншот з відео

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Через кілька днів в цьому ж готелі померла пара зі штату Меріленд. 49-річну Синтию Дей і 63-річного Едварда Наталь Холмс знайшли мертвими в номері. Розтин показав, що чоловік і жінка померли через дихальну недостатність.

Синтія Дей і Едвард Наталь Холмс

Синтія Дей і Едвард Наталь Холмс

Скріншот з відео

Синтія Дей і Едвард Наталь Холмс

Синтія Дей і Едвард Наталь Холмс

Скріншот з відео

"Докази свідчать про те, що пара могла померти і через артеріальної гіпертензії. Ми знайшли безліч препаратів для лікування цього захворювання в їх номері", - говорить співробітник місцевої поліції.

Як раніше писав OBOZREVATEL, подружжя Девід і Мішель Пол з Техасу померли від загадкової хвороби під час відпустки на Фіджі. Пара захворіла в перші дні перебування на тропічному острові. Вони повідомили свої сім'ї про погіршення стану здоров'я за день до від'їзду, і незабаром Мішель померла.

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Теги
подорожітуризм
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