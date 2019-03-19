На Дмитра Комарова в Бразилії напали невідомі зі зброєю: в мережу злили відео

На відомого українського мандрівника, телеведучого й автора програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова напали в Бразилії.

У мережі невідомий користувач із Бразилії опублікував відео під хештегом #dmytrokomarov на хостингу YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

В описі до ролика йдеться "Моїм українським друзям не дуже пощастило". Що саме трапилося і подробиці інциденту поки невідомі.

Дмитро Комаров Единственная

На кадрах видно, що телезірка гуляє містом, за ним слідують невідомі чоловіки. Далі вони починають бігти за ведучим, і, судячи зі звуків, стріляти в нього. На цьому відео обривається.

На Комарова напали в Бразилії Скріншот з відео на YouTube

Нагадаємо, шоу Діми Комарова "Світ навиворіт" виходить на каналі 1+1 по середах о 22:45. Десятий сезон, який наразі транслюється по телебаченню, присвячений Бразилії.

На Комарова напали в Бразилії Скріншот з відео на YouTube

На Комарова напали в Бразилії Скріншот з відео на YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаров розповідав, що під час експедиції по Бразилії потрапив у неприємну ситуацію під час ночівлі в одному з дуже віддалених сіл. Його покусали екзотичні комахи, від чого на ногах буквально "не залишилося живого місця".

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