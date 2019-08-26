На Балі загинула туристка з РФ: що з нею сталося

Російська мандрівниця і блогерша померла в лікарні після ДТП з мотоциклом, яке відбулося на острові Балі. 32-річна Олеся Сацункевіч з Краснодара каталася на мотоциклі і потрапила в аварію ще 11 серпня.
Після інциденту у неї стався набряк мозку і почався крововилив, дівчина впала в кому. Про це повідомляється на її сторінці в Instagram.
instagram.com/ole_up
Місцеві лікарі не змогли прооперувати туристку через нестабільного стану, і пізніше її перевезли в клініку в Москві.
"Сьогодні Олесі не стало. Дату і місце прощання повідомимо пізніше", - написали на її сторінці в соціальній мережі.
На даний момент Олеся знаходиться в клініці Медси в комі III ступеня. Після перельоту в Росію стан Олесечка стабільний. Проводяться заходи інтенсивної терапії. Щодня проводяться обстеження та аналізи її стану, що не були проведені на Балі. Лікарі клініки Медси знаходяться в постійному контакті з лікарями з НМІ Бурденко і НДІ Скліфосовського. Олесі дуже потрібна ваша підтримка, кожне ваше повідомлення з добрими словами і побажаннями ми їй читаємо вголос.
Як раніше писав OBOZREVATEL, на курорті в Туреччині сталася страшна НП з 12-річною дівчинкою. Так, руку дитини засмоктало в трубу басейну. Інцидент стався 18 серпня о Бодрумі. Дівчинка перебуває в комі, і в свідомість за останні два дні вона так і не приходила.
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