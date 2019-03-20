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/Новини

На Балі поліція застрелила двох росіян після пограбування

3.7тЧитати матеріал російською

На Балі двоє росіян загинули в перестрілці з індонезійської поліцією після пограбування обмінного пункту.

Як повідомили представники посольства РФ в Джакарті в коментарі "РІА Новини", ще одного підозрюваного затримали, іншим вдалося сховатися.

"Поліція острова Балі стверджує, що двоє вбитих і один затриманий підозрюваний в пограбуванні обмінного пункту – громадяни Росії. Подробиць події ми поки не знаємо. На Балі вже знаходиться завідувач консульським відділом посольства. Він повідомив, що паспортів убитих і затриманого поліція поки не пред'являла, але поліцейські наполягають на тому, що підозрювані – росіяни", – сказав прес-аташе посольства Денис Тетюшін.

На Балі поліція застрелила двох росіян після пограбування

Ілюстрація

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За попередньою інформацією, на обмінник напало угруповання з семох осіб. Уточнюється, що новина про озброєне пограбування спочатку з'явилася в газеті Bali Times.

На Балі поліція застрелила двох росіян після пограбування

bali.tribunnews

За даними видання, озброєні люди в масках увірвалися з автоматичними гвинтівками і холодною зброєю. Погрожуючи фізичною розправою, вони винесли понад $80 тис. у місцевій валюті.

Правоохоронці через кілька годин знайшли злочинців, в результаті чого виникла стрілянина. Серед нападників було шестеро чоловіків у віці 50, 60, 44, 32, 47 і 44 років, а також жінка 34 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Камбоджі при загадкових обставинах загинули російські туристи.

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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
Русо турісто,обліко морале......ну не можуть руські грабити банк,вони тільки свет і радость несуть по міру)))
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Минус два Орка, отлично!
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Прохоренко Анатолій
Прохоренко Анатолій
Маловато будет.
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