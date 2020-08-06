МЗС опублікувало список із 38 країн, які відкриті для українців

Українцям відкрито кордони для подорожей до 38 зарубіжних країн. Виїжджати можна безперешкодно або з дотриманням деяких правил.

Про це на брифінгу в четвер, 6 серпня, розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Перелік країн, куди можуть їхати українці: за цей тиждень змін не відбулося – так само 38 країн, в які пускають українців або безумовно, або за умови дотримання певних правил", – повідомив чиновник.

Наводимо перелік країн, які українці можуть відвідати під час пандемії COVID-19: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Багамські острови, Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Угорщина, Туреччина, Росія, Польща, Німеччина, Румунія й Хорватія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз поки не готовий відкрити кордони для України через ситуацію з COVID-19.