МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон: куди їхати небезпечно

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон у зв’язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

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Згідно зі списком, опублікованим на офіційному сайті МОЗ, з тих країн, куди можуть полетіти українці, "червоними" лишаються Албанія, Чорногорія та Єгипет.

Україна теж перебуває в "червоній" зоні з показником 62,4 активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення.

При цьому Туреччина і Хорватія перебувають у "зеленій" зоні (щоб подивитися список, доскрольте до кінця сторінки).

Громадяни, які приїжджають з країн "червоної" зони в Україну, мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком "Дій вдома". Якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат, то зможуть припинити режим самоізоляції або обсервації.

Із країн "зеленої" зони в’їзд в країну без обмежень.

Для в’їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.

Як писав OBOZREVATEL, станом на 10 липня коронавірус в Україні офіційно підтверджено в 52 043 пацієнтів. З них у 819 хвороба була виявлена за останню добу.