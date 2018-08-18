Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

"Могла полетіти в обрив": ведуча "Орла і решки" ледь не загинула під час зйомок

4.1тЧитати новину російською

Ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Анастасія Івлєєва могла серйозно постраждати під час зйомок третього сезону передачі.

Дівчина не впоралася з керуванням квадроциклом і ледь не впала з обриву. Івлєєву врятувало те, що колесо транспортного засобу застрягло в ямі. Відео вона розмістила в своєму Instagram.

"Ще пара метрів і я б полетіла в обрив", - говорить ведуча.

Як раніше писав OBOZREVATEL, новою ведучою популярного тревел-шоу "Орел і Решка. Морський сезон" стала співачка Аліна Астровська. Дівчина відома українським телеглядачам як колишня солістка групи Real O

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
С того времени , как в передачу насунули кацапоцких ведущих - она мне стала не интересна (равно как и то, что там с этой кацапкой "чуть не приключилось"). С уходом украинских ведущих - шоу стало кацапским гнусняком. Сам не смотрю и другим не советую.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Доброго дня. При дaвление выше 140/90 - cрочно чиститe сосуды! Лучший способ прочиcтить соcyды без врачей http://dom.forumsua.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги