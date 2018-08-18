"Могла полетіти в обрив": ведуча "Орла і решки" ледь не загинула під час зйомок

Ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Анастасія Івлєєва могла серйозно постраждати під час зйомок третього сезону передачі.

Дівчина не впоралася з керуванням квадроциклом і ледь не впала з обриву. Івлєєву врятувало те, що колесо транспортного засобу застрягло в ямі. Відео вона розмістила в своєму Instagram.

"Ще пара метрів і я б полетіла в обрив", - говорить ведуча.

Як раніше писав OBOZREVATEL, новою ведучою популярного тревел-шоу "Орел і Решка. Морський сезон" стала співачка Аліна Астровська. Дівчина відома українським телеглядачам як колишня солістка групи Real O